Pütürge'de bir saatte 11 artçı sarsıntı meydana geldi Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5 şiddetindeki depremden sonra bir saat içinde 11 artçı deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5 şiddetindeki depremden sonra bir saat içinde 11 artçı deprem meydana geldi.

Pütürge ilçesi Çayköy'de saat 21.06'da AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra bir saat içinde büyüklükleri 1.4 ile 2.2 arasında değişen 11 artçı sarsıntı oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA