Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı

24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar alan Malatya'nın Pütürge ilçesi bu sefer de 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı
06.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:34

24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar alan Malatya'nın Pütürge ilçesi bu sefer de 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremde Malatya Valiliği ilk belirlemelere göre 20 evde ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre cuma akşamı saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Bir önceki depremde hasar gören evlerin yeni depremle birlikte hasarlarının arttığı ve bazı evlerde de ise ağır hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Depremin merkez üssü olarak kayıtlara geçen ilçeye bağlı Çayköy Mahallesi'nde de birçok evde derin çatlaklar yaşandı. 24 Ocak Sivrice depremi sonrası kendilerine verilen çadırlarda kalan vatandaşlar, 6,8 şiddetindeki depremden daha çok sallandıklarını söyleyerek dışarı kaçtıklarını dile getirdi. Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat, deprem anında evde olduklarını ve sarsıntı ile birlikte hemen dışarı kaçtıklarını söyleyerek, "24 Ocak'taki Sivrice depreminden daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Hemen dışarı kaçtık. Daha sonra köyde incelemelerde bulunduk. Bazı evlerde çatlaklar oluştu ancak Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.

Ocak ayındaki deprem sonrası tüm köydeki evlere çadır dağıtıldığını ve birçok ailenin de çadırda kaldığını aktaran Muhtar Murat, "Önceki depremde de devletimiz her ihtiyacımız için koştu. Sağolsunlar şimdi de tüm yetkililer bizleri arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karakaş'da deprem sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Evlerimizin çoğu zaten 24 Ocak'taki büyük depremde ağır hasar gördü. Bende Malatya'daydım deprem anında, hemen yola çıkarak bölgemize geldik ve Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ile incelemelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Tek tesellilerinin can kaybı ve yaralı olmaması olduğunu ifade eden Karakaş, "Evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımıza buradan bir daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen hasarlı evlere girmeyelim, çadırlarda kalalım" dedi.

Karakaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da deprem sonrası bölge ile yakından ilgilendiğini ifade ederek, depremzedeler için tüm ihtiyaçların karşılandığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Haber
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Rüştü Zorlu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Şallı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Pütürge
Şu an buradasınız: Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 00:34:50. #1.14#
title