Pütürge'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya Trafikteki araçlar Sokağa çıkmış vatandaşlardan görüntüler Elazığ Evde lambanın deprem esnasında sallanması Sokağa çıkmış vatandaşlardan görüntüler MALATYA/ELAZIĞ - Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:45
Malatya
Trafikteki araçlar
Sokağa çıkmış vatandaşlardan görüntüler
Elazığ
Evde lambanın deprem esnasında sallanması
Sokağa çıkmış vatandaşlardan görüntüler MALATYA/ELAZIĞ - Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi.
Kaynak: AA