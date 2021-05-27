Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor

Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Pütürge İlçe Belediyesi kendi parke taşını üretiyor.

Malatya'nın Pütürge İlçe Belediyesi kendi parke taşını üretiyor. Körme Mahallesi'nde cami avlusu, taziye evi çevresi ve sokaklar olmak üzere 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı.

Pütürge Belediyesi, kendi şirketi olan Püraş bünyesinde kurduğu kilit parke taşı ve üretim tesisinde kendi taşını üretmenin verdiği avantaj ile kırsal mahalleleri modern bir görünüme kavuşturuyor.

Pütürge Belediyesi, program dahilinde bu yıl 30 mahallede kilit parke taşı döşeme çalışması yapacak. İlk olarak Körme Mahallesi'nde belediye ekiplerince yapımına başlanan 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, tamamlanan çalışmaları incelemek üzere gittiği Körme Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı. Başkan Sülük, Belediye Meclis üyeleri, Körme Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri ile birlikte tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Körme Mahallesi'nde cami avlusu, taziye evi çevresi ve sokaklar olmak üzere 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı. - MALATYA

Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor
Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor
Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Murat Boz Sibel Can Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:12:52. #1.14#

title