Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması
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Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.

24.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:30
Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması

Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.

Sülük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'daki nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede hasarın olduğunu anlatan Sülük, "Hasar var ama çok şükür can kaybımız yok. Deprem yaşadık, büyük bir deprem yaşadık, hasarlı binalarımız var, yıkılan binalarımız da var ama sabahı bekleyeceğiz. AFAD, Kızılay gibi tüm kurumlarımızla seferber olduk. Tüm vatandaşlarımızı okullarda ve çadırlarda topluyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." diye konuştu.

Kaynak: AA
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