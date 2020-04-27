Putsıla: süper lig'e inanmış durumdayız Altay'ın tecrübeli oyuncularından Anton Putsila, Korona salgınının bitmesinden sonra lige psikolojik olarak hazır dönen takımların Süper Lig yolunda avantajlı olacağını söyledi.

Liglere verilen aranın ardından çalışmalarını tek başına sürdüren Belaruslu oyuncu, siyah-beyazlıların lige olabilecek en üst form düzeyiyle döneceği mesajını verdi.

HAZIR DÖNECEĞİZ

Korona virüsü öncesinde takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını hatırlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Karagümrük deplasmanına giderken tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de Korona virüs olayı konuşuluyordu. O maça çıktığımızda bile aklımız yaşanan virüs vakasındaydı. Maçtan sonra İzmir'e döndük ve Akhisarspor maçı için kampa gireceğimiz anda TFF ligleri tatil etme kararı aldı. O günden beri kendi başımıza sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde idman yapıyoruz" dedi.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın kendilerine verdiği idman programına uyduğunu dile getiren Putsila, "Virüs olayı tüm hayatı olduğu gibi futbolu da etkiledi. Bizler de evimizde çalışıyoruz. Hocamızın vermiş olduğu idman programlarını uyguluyoruz. Konuşulanlara göre haziran ortasında liglerin başlama durumu olacak. Kulübümüz bizi ne zaman çağırırsa o an tesislerimize geliriz. Yaklaşık 4 haftalık süre içinde maçlara hazır oluruz" diye konuştu.

PSİKOLOJİ DE ETKİLİ OLACAK

Küresel salgından tüm takımların aynı şekilde etkilendiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bana göre ligler yeniden başladığında hazır olan takımın yanı sıra bu arayı psikolojik olarak da iyi geçiren ekipler başarılı olacaktır. Kulübümüz yaşanan bu süreçte devamlı bizimle irtibat halinde oldu. Sonuçta Türkiye'yi ne kadar tanısak da bu ülkede yabancıyız. Bir sorun yaşadığımızda kulübün profesyonelleri sorunu hemen çözdüler. Şu anda hiçbir sıkıntım bulunmuyor" dedi.

Putsila, Teknik Direktörlüğe Yalçın Koşuvak'ın gelmesinden sonra takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve tüm ekipte moral-motivasyonun üst seviyede olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm oyuncularımız sezon başında koymuş olduğumuz Süper Lig hedefine inanmış durumda. İlk hedefimiz kalan 6 maçı da kazanıp Süper Lig'e yükselmek. Bunu başarabilecek gücümüz var. Takım arkadaşlarıma güveniyorum."

Kaynak: Bültenler