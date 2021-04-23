Putin, Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti
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Putin, Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti

Putin, Zelenskiy'i Moskova'ya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkent Moskova'ya davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkent Moskova'ya davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu Rusya'da misafir etti. İkilinin görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Lukaşenko, "Zelenskiy'nin artık diplomatik bir şekilde davranmayı öğrenmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullanırken, Putin ise, "Ukrayna ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsa Ukrayna Devlet Başkanı'nı kendisi için uygun olan herhangi bir zamanda Moskova'da kabul edebiliriz" dedi.

"Ukrayna ikili ilişkileri bozacak adımlar attı"

Putin, "Ukrayna, Rusya ile arasındaki ilişkileri bozacak adımlar attı. Rus Ortodoks Kiliselerini yok etmeye yönelik aldığı kararlar, Ukrayna'da Rusça konuşanlara, Rusçaya ve Rusya vatandaşlarına karşı yapılan davranışlar, ikili ilişkilerin bozulmasına yönelik atılan adımlardır. Buluşalım ancak ne konuşacağız? Donbas'taki problemin çözümünü konuşacaksak Zelenskiy önce Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle bir araya gelmeli ve ondan sonra Rusya gibi üçüncü ülkelerle görüşmeli. Donbas'ta önce bu yöneticilerle görüşülmeli buradan başlanılmalı sonra da Rusya'yla görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Ukrayna yakınlarında konuşlu bazı birliklerini geri çekiyor"

Kırım'da başlatılan geniş çaplı askeri tatbikatı denetlemek üzere bölgeye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durum değerlendirmesinde bulunmuş, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını dile getirmişti. Şoygu, "Denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığına inanıyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenilir bir şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bu kapsamda Güney ve Batı Askeri Bölgelerdeki ani denetimleri sona erdirmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Şoygu, bölgedeki tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Zelenskiy, Putin'i Donbas'a çağırmıştı

Tansiyonun yüksek olduğu Moskova-Kiev hattında yaşanan son gelişmede dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna'ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas'ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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