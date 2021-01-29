Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı
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Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

29.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:40
Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Yeni START anlaşmasını 5 Şubat 2026'ya kadar uzatan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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