Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılması kararını Duma'ya sundu
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Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılması kararını Duma'ya sundu

26.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:56
Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılması kararını Duma'ya sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik kararı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik kararı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sundu.

Duma'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Putin'in onay için sunduğu kararda, Yeni START anlaşmasının 5 yıllığına, 5 Şubat 2026'ya kadar uzatılması öngörülüyor.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, tarafların Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunu ele aldıkları bildirilmişti.

Yeni START anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, Şubat 2021'de sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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