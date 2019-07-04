Putin, yanan denizaltının nükleer güçle çalıştığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında yangın çıkan denizaltının nükleer denizaltı olduğunu söyledi.

Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 14 denizcinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığı bilgilere yer verildi.

Açıklamaya göre, nükleer denizaltıdaki yangın akü odasında yani denizaltıyı çalıştıran yakıtın depolandığı bölümde çıktı.

Putin'in sorusu üzerine, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun denizaltıdaki nükleer reaktörün kontol altına alındığını söylediği belirtildi.

ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Rus yetkililer, savunma bakanlığının kuzey kutbunda deniz yatağında araştırma yaptığını söylediği denizaltıda 14 askerin ölümüne yol açan kaza konusundaki ayrıntıların üzerine örtmeye çalışmakla suçlanıyordu.

Savunma Bakanlığı, olayın Pazartesi günü yaşandığını açıklamış, ancak bu açıklama Salı günü yapılmıştı. Komşu Norveç'in, denizaltının nükleer reaktöre sahip olmadığı konusundaki yoğun araştırmalarına karşın, bu konudaki resmi açıklama da yeni yapıldı.

'REAKTÖRÜ KORUMAK İÇİN ÖNLEM ALINDI'

Kremlin'in yayımladığı görüşme zabıtlarına göre, Şoygu denizaltıdaki yangının yakıt hücresinde başlayıp, yayıldığını söyledi. Putin de "Peki ya nükleer reaktörü ne oldu? Durumu ne?" diye sordu.

Şoygu ise bu soruya, "Araçtaki nükleer reaktör tamamen izole ve insansız haldeydi. Mürettebat reaktörü korumak için tüm önlemleri aldı ve tamamen çalışır durumda" yanıtını verdi.

Rus yetkililer, denizaltının adını ve tipini açıklamayı reddetti. Ancak, Rus medyasındaki haberler denizaltının AS-31 adlı çok gizli bir derin su denizaltısı olduğunu söylüyor.

KREMLİN: GİZLİ BİLGİ, AÇIKLAYAMAYIZ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in bu konuya dair tüm bilgilere sahip olduğunu ancak bunların kamuoyuna açıklanamayacağını söylemişti. Peskov, "Çünkü gizli bilgi kategorisine giriyor" ifadesini kullanmıştı.