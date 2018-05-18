Putin: Yabancı Birliklerin Suriye'yi Terk Etmeleri Gerek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı "Suriye ordusunun terörle mücadeledeki başarıları nedeniyle kutladı" ve "yabancı birliklerin ülkeyi terk etmeleri gerektiği" uyarısı yaptı.

Esad ile bir araya gelen Putin, Suriye'deki istikrarın iyiye gittiğini belirterek, "Teröristler kilit noktalarda silahlarını bıraktılar ve bu onların Şam çevresindeki hareketlerinin durmasını sağladı. Bu durum Suriye krizinin siyasi sürecinin kapılarını açıyor" dedi.

Esad da görüşmedeki konuşmasında, Şam'ın siyasi süreci desteklediğini söyledi ve Astana ile Soçi'de düzenlenen Suriye Kongresi'nin başarılarına dikkat çekti. Suriyeli lider, siyasi sürecin teröristlerle mücadeleye paralel olarak gitmesi gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Esad Suriye'nin anayasası üzerinde çalışacak olan Anayasa Komitesi'nin oluşturulması için BM'ye temsilcilerini gönderme kararını doğruladı.

Rusya bu kararı olumlu karşıladı ve Soçi'de aylar önce gerçekleşen Suriye halkı kongresi sırasında varılan anlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü desteği vereceğine söz verdi. - Moskova