Putin - Vucic Ortak Basın Toplantısı - Belgrad
- İmza töreninden detaylar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak...
- İmza töreninden detaylar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA