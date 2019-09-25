25.09.2019 16:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuela'nın meşru yönetimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Rusya'ya ziyaretinin ilk ayağında Putin ile görüşme yapan Maduro, "Bu yıl attığımız adımları değerlendirerek hangi sorunların hala var olduğunu ve ne tür ilerlemelerin sağlandığını saptayarak geleceğe yönelik planlar yapabileceğiz" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Venezuela'nın meşru yönetimini her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, "Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor. Venezuela yönetiminin, muhalefet ile yürüttüğü görüşmeleri de kesinlikle destekliyoruz. Bu görüşmelerin reddedilmesini mantıksız, ülkeye zararlı ve nüfusun refahına yönelik tehdit oluşturan şeyler olarak kabul ediyoruz. Venezuela'nın dış baskı nedeniyle bulunduğu zor durumu göz önünde bulundurduğumuzda bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki iş birliğini insani bir iş birliği olarak da değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.



"Askeri işbirliği devam ediyor"



Rusya ile Venezuela arasındaki askeri - teknik işbirliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin, "İşbirliğimiz kapsamında Venezuela'daki Rus askeri ekipmanların bakımı, yedek parça temini ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor. Askeri-teknik alandaki iş birliğimiz devam ediyor. Bu iş birliği, öncelikle Rusya'nın yükümlülükleriyle alakalı. İş birliğimiz kapsamında Venezuela'daki Rus askeri ekipmanların bakımı, yedek parça temini ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA