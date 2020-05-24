Putin ve Zelenskiy, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Putin ve Zelenskiy, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Rus lider Vladimir Putin ülkesindeki ve dünya genelindeki Müslümanların bayramını kutlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Müslümanlara huzur ve mutluluk diledi.

Putin ve Zelenskiy, Ramazan Bayramı'nı kutladı
24.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:22

Rus lider Vladimir Putin ülkesindeki ve dünya genelindeki Müslümanların bayramını kutlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Müslümanlara huzur ve mutluluk diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Müslümanlar için bu bayramın ne derecede önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Kutsal Ramazan ayının bitişini simgeleyen, özel manevi duygular taşıyan bu bayram, ayrıca ahlaki arınmanın ve kendini yenilemenin kıymetli mutluluğunu yaşatıyor. Yüzyıllar boyunca sadece dua edilmiyor, ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım da ediliyor" dedi.

Rusya'daki Müslüman neslin geleneklerine sahip çıktığını belirten Rus lider, "İslam'ın Rusya'daki neslinin, babaları ve dedelerinin tarihine, kültürüne ve dini değerlerine çok saygı duyduğunu da belirtmek istiyorum. Rusya'daki Müslüman topluluğu, ülkede hayatın her alanında aktif olarak rol alıyorlar ve paha biçilemez bir şekilde barışa, sivil hayata, aile bağlarının sağlamlaşmasına ve gençlerin eğitimine katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınına da değinen Putin, "Bugün, tehlikeli salgın şartlarında Müslümanların sorumlu, insani ve yardımsever vizyonları, ülkedeki insanların hayatını ve sağlığını korumaya hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

"Tüm Müslüman ailelere sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur diliyorum"

Öte yandan Ramazan Bayramı vesilesiyle bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'den geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı sitesinden yayınlanan mesajında Zelenskiy, "Kıymetli yurttaşlar. Ramazan Bayramı vesilesiyle kalbi tebriklerimi kabul ediniz. Milyonlarca Müslüman için bu süreç ruhsal yükselişin ve iyi işlerin yapılmasına vesile oluyor. Tüm Müslüman ailelere sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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