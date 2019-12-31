Putin ve Zelenskiy'den 2020'de esir değişimi kararı

31.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de iki ülke arasında yeniden esir değişimi yapılması konusunda anlaştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni yıl tebriklerini iletirken iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Kremlin'in basın servisinden görüşmeye yapılan açıklamada, iki liderin 29 Aralık'ta Ukrayna ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yapılan esir değişimini olumlu olarak değerlendirdiği ve yeni bir anlaşma yapılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, esir değişiminin Paris'te 9 Aralık'ta düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nde varılan mutabakat kapsamında yapıldığı ve karşılıklı güvenin artmasına katkı sağladığı kaydedildi.



Zelenskiy ve Putin'in ayrıca Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin anlaşmayı da görüştüğü aktarılan açıklamada, "Taraflar, kısa bir süre önce imzalanan anlaşmasının önemini vurguladı" ifadeleri yer aldı. - KİEV

Kaynak: İHA