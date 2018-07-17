Putin ve Trump Tekrar Görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Asya'daki etkinliklerde ya da Arjantin'de yeniden bir araya gelebileceği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Asya ya da Arjantin'de yeniden buluşabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirve sonrasında Rusya'da bir TV kanalı ile yaptığı bir röportajda açıklamalarda bulundu. Putin, şimdilik görüşme tarihinin belli olmadığını söylese de, ileriye yönelik ikili görüşün planlandığını aktardı. Putin, "Bir sonraki toplantı için zamanı belirlemedik, ancak Asya'daki etkinliklerde ya da Arjantin'deki G20 zirvesinde buluşabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tarihi zirveyle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. - MOSKOVA