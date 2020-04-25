Putin ve Trump'tan Elbe'deki temasın 75'inci yılında ortak açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Putin ve Trump'tan Elbe'deki temasın 75'inci yılında ortak açıklama - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Donald Trump, Güncel, Haber

Putin ve Trump'tan Elbe'deki temasın 75'inci yılında ortak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Sovyet ve Amerikan askeri birliklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki Elbe Nehri'nde bir araya gelmesinin 75'inci yıl dönümüyle ilgili ortak açıklama yaptı.

25.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:14
Putin ve Trump'tan Elbe'deki temasın 75'inci yılında ortak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Sovyet ve Amerikan askeri birliklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki Elbe Nehri'nde bir araya gelmesinin 75'inci yıl dönümüyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Kremlin tarafından yazılı yayımlanan, Putin ve Trump'ın yaptığı ortak açıklamada, bugünün Sovyet ve Amerikan askeri birliklerinin Elbe Nehri üzerinde "el sıkışmalarının" 75'inci yılı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, iki ülke birlikleri arasındaki temas, "Nazi rejiminin kesin yenilgisinin habercisi" olarak nitelendirilerek, "Elbe'deki karşılaşma, 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu çerçevesinde birleşen çok sayıda ülke ve halkın muazzam çabalarının doruk noktasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Nazilere karşı ortak mücadelede çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca mücadelede yer alan ordulara malzeme üreterek katkıda bulunan milyonlarca erkek ve kadını da unutmadığımızın altını çiziyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkeler arasındaki farklılıkların kenara koyulması noktasında "Elbe ruhunun" örnek teşkil ettiği vurgulanarak, "Bugün 21. yüzyılın en ciddi zorluklarıyla mücadele ederek, faşizmi yenmek için birlikte mücadele edenlerin kahramanlığına ve cesaretine saygı gösteriyoruz. Bu kahramanlık hiçbir zaman unutulmayacak." denildi.

Almanya topraklarında doğudan ilerleyen Sovyet askerleri ile batıdan ilerleyen ABD askerlerinin 25 Nisan 1945'te Elbe Nehri üzerinde bulunan köprüde bir araya gelmesi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine giden sürecin önemli olaylarından biri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve...
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali...
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Loris Karius Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Putin ve Trump'tan Elbe'deki temasın 75'inci yılında ortak açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 19:38:37. #1.15#
title