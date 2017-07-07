Putin ve Trump İlk Kez Görüşecekler

G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelecek.



İki ülkenin de ilişkilerin soğuk savaştan bu yana en düşük noktasında bulunduğunu itiraf etmeleri sebebiyle Rusya Devlet Başkanı'nın Danışmanı Yuriy Uşakov, bu yüzden ilk görüşmenin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.



Uşakov, "Görüşme gerçekten önemli, bu olayı herkes bekliyor. İki lider 4 kez telefon konuşması yaptılar, fakat bu tabi ki yeterli değil. Şu anda ilişkiler için konuşmak önemli. Ayrıca, uluslararası istikrar ve güvenlik için de bu görüşme büyük önem taşıyor" dedi.



Putin ve Trump'ın Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere diğer uluslararası konuları da görüşecekleri belirtildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, görüşmede Rusya ve ABD'nin nükleer öncüleri olarak büyük sorumluluk taşıdıkları bu zamanda stratejik istikrarın sağlanması ve silahların kontrolü konularına değinileceğini kaydetti.



Görüşmenin konusu hakkında açıklama yapılmış olmasına rağmen formatı henüz açıklanmadı. - Moskova