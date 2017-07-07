Putin ve Trump El Sıkıştı

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 zirvesinde el sıkıştığını ve bir görüşme gerçekleştirme konusunda uzlaştığını duyurdu.



Rossiyskaya Gazeta'da yer alan haberde Peskov, "Liderler el sıkıştılar ve en yakın zamanda bir araya gelmeye, ayrı bir görüşme yapma konusunda uzlaştılar" dedi.



Peskov, gerçekleştirilecek görüşme konusunda, Putin'in, Donald Trump'ın Polonya'daki açıklamaları ve diğer ABD yönetimi temsilcilerinin tüm açıklamalarını bildiğini belirterek, "Düzenlenecek ikili görüşme hazırlıkları kapsamında Rusya Devlet Başkanı'na bütün bunlar anlatıldı, Putin bu bilgileri dikkate aldı." dedi.



Donald Trump kendi Twitter'a Vladimir Putin ile görüşmesini dört gözle beklediğini yazmıştı. - Moskova