Putin ve Trump'a 'Geri Adım Atamayız' Dedik"

Bağcılar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump'la yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Kedilerine dedim ki; Biz buralardan geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız dedik." ifadesinde bulundu.