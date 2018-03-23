Putin ve Trump'a 'Geri Adım Atamayız' Dedik"

Bağcılar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump'la yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Kedilerine dedim ki; Biz buralardan geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız dedik.

Putin ve Trump'a 'Geri Adım Atamayız' Dedik

Bağcılar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump'la yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Kedilerine dedim ki; Biz buralardan geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız dedik." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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