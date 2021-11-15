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Putin ve Sisi, ikili iş birliğini ve bölgesel konuları görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Putin ve Sisi, ikili iş birliğini ve bölgesel konuları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Sisi telefonda görüştü.

İki ülke tarafından yürütülen projelerin istişare edildiği görüşmede, ortak projelerden, Mısır'ın Rus modeline göre inşa edilen ilk nükleer güç santrali ve Süveyş Kanalı'nda kurulması planlanan Rus sanayi bölgesi de değerlendirildi.

Sisi, Ağustos 2021'de iki ülke arasında tekrar başlayan hava yolu trafiği dolayısıyla yürütülen etkili çalışmalar için de teşekkür etti.

Uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunan iki lider, Orta Doğu ve Afrika'da devam eden çeşitli krizlerin çözümüne yönelik iş birliği konularını da ele aldı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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