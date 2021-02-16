Putin ve Prens Salman OPEC+ koordinasyonunu görüştü
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Putin ve Prens Salman OPEC+ koordinasyonunu görüştü

16.02.2021 07:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 07:11
Putin ve Prens Salman OPEC+ koordinasyonunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) koordinasyonunu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) koordinasyonunu görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Suudi tarafının girişimiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, OPEC+ grubunun, uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntılarının koordinasyonu konusu ele alındı.

Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, iki ülke liderlerinin, küresel petrol üreticileri piyasalarında istikrarın sürdürülebilmesi için, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki yakın koordinasyonun önemli olduğu konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.

Açıklama göre, görüşmede ayrıca Rusya'nın Covid-19 aşısının Suudi Arabistan'da kullanılmasına ilişkin olasılık üzerinde de duruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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