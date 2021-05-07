Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü
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Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü

Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye meselesini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, Netanyahu, İsrail tarafının Kiev temsilcileriyle temasları hakkında bilgi verdi.

Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler de görüşülürken iki taraf, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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