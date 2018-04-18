Putin ve Nazarbayev Suriye'ye Saldırıyı Kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ın Suriye'ye saldırısını kınadı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Liderler, kısa bir süre önce ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı füze saldırısını kınadılar" denildi.

Açıklamada ayrıca, her iki liderin, bu saldırgan eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım kararı olmadan, BM tüzüğü, uluslararası hukuk kuralları ve normlarının doğrudan ihlal edilerek gerçekleştiğini vurguladıklarının altı çizildi. - Moskova