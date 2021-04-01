Putin ve Muhammed bin Selman "yeşil enerji girişimlerini" görüştü
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Putin ve Muhammed bin Selman "yeşil enerji girişimlerini" görüştü

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Putin ve Muhammed bin Selman 'yeşil enerji girişimlerini' görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iklim değişikliği ve yeşil enerji girişimleri konusunda görüşme gerçekleştirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iklim değişikliği ve yeşil enerji girişimleri konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Selman'ın yeşil enerji dahil olmak üzere küresel iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularını istişare etmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Selman'ın, Suudi Arabistan'ın yeşil bölgeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı amaçlayan çevresel girişimleri hakkında, Putin'in ise Rusya'nın çevre konusunda attığı adımlar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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