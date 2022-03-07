Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

AA, Nuran Erkul Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmede Ukrayna'da devam eden durum ve Hindistan vatandaşlarının tahliyesinin gündeme geldiği belirtildi.

Putin'in Modi'yi bugün ilan edilen geçici ateşkes ve insani koridorların açılması konusunda bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, Hindistanlı öğrencilerin Ukrayna'daki durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus askerleri Hindistan vatandaşlarının Sumi'den güvenli şekilde tahliyesi için çaba gösteriyor. Modi, vatandaşlarının ülkeye getirilmesi konusunda alınan önlemler için Rus tarafına teşekkür etti. Başbakan Modi'nin isteği üzerine Putin, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında bugün üçüncü turunun yapılması planlanan müzakerelere ilişkin bilgi verdi."

AA / Nuran Erkul Kaya - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
title