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Putin ve Macron yarın telefonda görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Putin ve Macron yarın telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon giderek artarken liderlerin diplomasi trafiği sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki gelişmeleri ele almak için yarın telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Rus gazetecilere konuşan Peskov, "Evet, Başkan'ın programında böyle bir görüşme var" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Kremlin, Politika, Haberler

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