Putin ve Macron, Libya'da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi
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Putin ve Macron, Libya'da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları görüşmede, Libya nezdinde karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması konusunda "hemfikir olduklarını" dile getirdi.

Putin ve Macron, Libya'da karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini değerlendirdi
26.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları görüşmede, Libya nezdinde karşılıklı görüşmelerin tekrar başlaması konusunda "hemfikir olduklarını" dile getirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Macron arasında video konferans yöntemi ile yapılan görüşmeye dair detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüşmede bölgesel konuların detaylı şekilde ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Ukrayna krizinde, Minsk Anlaşmaları ve Normandiya Formatı nezdinde alınan kararların uygulanmasıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadesi kullanıldı.

Putin ve Macron'un Libya konusunu da detaylıca istişare ettiği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Libya'da devam eden çatışmalar nedeniyle karşılıklı endişeler dile getirildi. Liderler, Libya nezdinde ivedi bir ateşkes ve karşılıklı görüşmelerin Berlin Konferansı kararlarına, onları bütünleştiren BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı doğrultusunda tekrar başlatılmasıyla ilgili lehte açıklamalarda bulundular."

Açıklamada, Putin'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi konusunda atılan adımlar konusunda Macron'u bilgilendirdiği kaydedilirken Suriye konusunda Rusya ve Fransa'nın karşılıklı istişareleri sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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