Putin ve Lukaşenko Moskova'da bir araya geldi
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Putin ve Lukaşenko Moskova'da bir araya geldi

Putin ve Lukaşenko Moskova'da bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. İki lider görüşmede, Rusya ve Belarus arasındaki "Birlik Devlet" projesini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Yıllardır iki ülke arasında görüşmeleri sürdürülen "Birlik Devlet" konusunun ele alındığı görüşmede, her iki liderde bu konuda daha fazla adım atılması ve bu çerçevede iki ülke arasındaki anlaşmaların arttırılması yönünde fikir belirtti.

Son günlerde kolluk kuvvetlerine bir kerelik ikramiye verilmesi üzerine yapılan eleştirilere atıfta bulunan Putin, "Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün üzerinde anlaşacağımızı umduğum şey ülkelerimizde mevcut herhangi bir siyasi durumla veya Rusya'daki parlamento seçimleriyle bağlantılı değildir" ifadelerini kullandı.

Putin, Birlik Devlet projesiyle birlikte her iki ülkenin ekonomisine daha fazla değer katılacağını savunarak, "Aynı zamanda, ekonomilerimizin rekabet gücünü artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırmaya ayrıca krizlerden çıkmak ve güvenli hareket etmek için sağladığı avantajlardan maksimum düzeyde verim almayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı. Birlik Devlet görüşmelerimi değerlendiren Putin, "Bana öyle geliyor ki doğru yoldayız, bu konuyu tartışacağız" dedi.

Lukaşenko ise, Birlik Devlet projesinin ülkelerin egemenliğine zarar verecek bir proje olmadığını belirterek, her iki ülke vatandaşlarının tek millet olduğunu ve aynı kültürü yaşadıklarını ifade etti.

Rusya ve Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi Toplantısı'nda 28 maddenin ekim ayı sonlarına kadar kabul edilmesini beklediklerini aktaran Lukaşenko, "28 madde görüşülecek. İş birliğimizin temel konuları bunlar. Hükümet temsilcilerinin yarın değerlendirmelerde bulunacak. Sizinle planladığımız gibi olursa ekim ayı sonlarına doğru bu programları hayata geçirmiş olacağız. Üç yılı aşkın bir süre önce bu işe başladık. Hükümetlere bazı görevler verdik ve umarım bu görevler başarılı olmuştur" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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