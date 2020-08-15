Putin ve Lukaşenko, Belarus'taki çatışmaları ele aldı 'Yakın gelecekte çözülecek'
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Putin ve Lukaşenko, Belarus'taki çatışmaları ele aldı 'Yakın gelecekte çözülecek'

Belarus'ta devam eden sokak çatışmalarından sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı.

Putin ve Lukaşenko, Belarus'taki çatışmaları ele aldı 'Yakın gelecekte çözülecek'
15.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:40

Belarus'ta devam eden sokak çatışmalarından sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oyla kazanınca muhalefet sokağa indi. Hala devam eden çatışmalar üzerine Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak ülkesinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada yapılan görüşmeye dair detaylar hakkında bilgi verilerek, "Aleksandr Lukaşenko, Belarus'taki seçimlerin ardından ülkede yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Her 2 lider yaşanan sorunların yakın gelecekte çözüleceğine dair karşılıklı güvenini dile getirdi. Liderler yaşanan sorunların başka ülkelerin avantajına dönmesi ihtimalinden dolayı 2 ülke ilişkilerine zarar verilmesi konusunda kaygılarını dile getirdi" denilerek aramanın Lukaşenko tarafından yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Lukaşenko'dan 'Renkli Devrim' uyarısı

Belarus Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra bir açıklama yaptı. Daha önce Ukrayna ve Gürcistan'da yaşanan 'Turuncu ve Sarı Devrim' olarak başlayan halk hareketlerine atıfta bulunan Lukaşenko, "Derinlerde neler olduğunu görüyoruz. Bunları çok iyi görüyoruz. Bizi barışçıl eylem ve gösterilerle uyutmanıza gerek yok. Zira biz 'renkli devrim' metotlarını okuduk. 'Renkli devrim' metotlarının yanında dış müdahale unsurları da vardı. Gösterilere katılanların çoğu, yaşananların ne ifade ettiğini anlamıyor. Bunu sadece koordine edenler ve yönlendirenler anlıyor. Kargaşaların organizatörleri, kamuoyunu etkilemek için mizansen görüntüler hazırlıyor ve yalan haberler yayıyor" dedi. Lukaşenko, Belarus Savunma Bakanlığı Stratejik Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda muhalif hareketleri ve olayları ele alacaklarını da ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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