Putin ve Kim Görüşmeye Hazırlanıyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Nisan ayı sonunda bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Nisan ayı sonunda Rusya'yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Kim'in ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA