Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından iki liderin ateşkesi ele aldığı aktarıldı. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MOSKOVA Kaynak: İHA