Putin ve Erdoğan, Sputnik V aşısını görüştü
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Putin ve Erdoğan, Sputnik V aşısını görüştü

Putin ve Erdoğan, Sputnik V aşısını görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ve ortak üretimi konusunu görüştüklerini açıkladı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ve ortak üretimi konusunu görüştüklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ve ortak üretimi konularını ele aldığı açıklandı. Açıklamada, "Türkiye'deki epidemiyolojik durum ışığında korona virüsün yayılmasıyla mücadele konusu detaylı bir şekilde ele alınırken, Rusya'nın bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı" denildi.

Putin ve Erdoğan'ın aynı zamanda Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Libya'daki gelişmeleri ve Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Kontrol Merkezleri'nin ortak çalışmalarını da ele aldığı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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