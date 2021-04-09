Putin ve Erdoğan, Donbass'ı görüştü
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Putin ve Erdoğan, Donbass'ı görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Putin ve Erdoğan, Donbass'ı görüştü

Kremlin Basın Servisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan gerilimin ele alındığını açıkladı.

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Kremlin Basın Servisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan gerilimin ele alındığını açıkladı.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra Suriye, Libya ve korona virüs salgını ile mücadele gibi pek çok konu ele alındı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Soçi mutabakatına da değindiği ve İdlib'de teröre karşı ortak mücadelenin önemini vurguladığı ifade edilirken, Libya'daki durumu da görüştükleri aktarıldı.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilime dair liderler temas hattındaki durumu kötüleştiren tehlikeli ve kışkırtıcı eylemlerin yeniden başlamasıyla ilgili endişeler dile getirildi.

Açıklamada Putin'in, Kanal İstanbul projesine bağlı olarak Montrö sözleşmesinin korunmasının önemine dikkat çektiği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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