Putin ve Biden'dan Cenevre'deki zirve sonrası ortak bildiri Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Putin ve Biden'dan Cenevre'deki zirve sonrası ortak bildiri Açıklaması

Putin ve Biden'dan Cenevre'deki zirve sonrası ortak bildiri Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayımlanan ortak bildiride, nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayımlanan ortak bildiride, nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edildi.

Kremlin, bugün Cenevre'de gerçekleşen Putin ve Biden arasındaki görüşmenin ardından üzerinde uzlaşıya varılan ortak bildiriyi yayımladı.

Bildiride, Rusya ve ABD'nin, gerginlik dönemlerinde dahi, stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme kaydedebileceklerini gösterdikleri belirtildi.

ABD ve Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (Yeni START) kısa bir süre önce uzatıldığına işaret edilen bildiride, "Yeni START'ın uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz." denildi.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için Rusya ve ABD arasında kısa bir süre içerisinde kapsamlı istişarelerin başlayacağının belirtildiği bildiride, "Stratejik istikrar konusunda sağlam ve güçlü, kapsamlı bir ikili diyalog başlatılacak. Söz konusu diyalog vasıtasıyla, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerinin temelini atmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık...
ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık...
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini...
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini...
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Putin ve Biden'dan Cenevre'deki zirve sonrası ortak bildiri Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 20:49:25. #1.16#

title