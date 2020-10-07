Putin ve Aliyev, Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutlarken görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutlarken görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün 68 yaşına girdi. Putin'in doğum günü nedeniyle Kremlin'de telefon trafiği başlarken tüm dünyanın yakından izlediği Güney Kafkasya'dan Putin'i ilk arayan lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Aliyev, Putin'i yeni yaşından dolayı kutlarken Rusya'nın refah ve başarısında Putin'e başarı ve sağlık diledi. Putin'de ilgisinden dolayı Aliyev'e teşekkürlerini sundu. Liderlerin telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ sorunu da ele alındı. Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'ın geleceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Aliyev'in Putin'i araması hem Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden hem de Kremlin Sarayı Basın Servisi'nden ayrı ayrı kamuoyuna duyuruldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı