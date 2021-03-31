Putin: Vahşi kapitalizm toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Putin: Vahşi kapitalizm toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Putin: Vahşi kapitalizm toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vahşi kapitalizmin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vahşi kapitalizmin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar." dedi.

Putin, Rus yetkililerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki istihdam sektörünün bu yıl tümüyle toparlanması gerektiğine işaret eden Putin, "Bu yılın sonuna kadar istihdam piyasasının 2019 seviyesine getirilmesi gerekiyor. Bunu hükümetle sürekli istişare ediyoruz. Bu sorunun çözümü her şeyden önce ticari faaliyetlerin büyümesine, sermaye yatırımlarının artırılmasına, yatırımlara bağlıdır." diye konuştu.

Rus hükümetinin, yatırımlar için önemli kaynaklara sahip olduğunu belirten Putin, "Devlet, salgın sırasında geçen yıl işsiz kalan vatandaşları istihdam edecek girişimcilere destek sağlayacak. Bu tür işçilere maaş ödeme maliyetlerinin bir kısmını geri ödeyecek." dedi.

İlk bakışta, ticaretin asıl amacının "kar etmek" olduğunu anlatan Putin, "Ama modern ve normal bir insan, modern bir girişimci, aşırı kar elde etmenin, böylesine vahşi kapitalizmin kesinlikle kabul edilemez olduğunu anlar. Vahşi kapitalizm kabul edilemez çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar. Bu da kendi ayağına sıkmak demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Hayati Yazıcı Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Caner Erkin Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin: Vahşi kapitalizm toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:41:35. #1.16#
title