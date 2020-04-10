Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus ve ABD'li kozmonotlar ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus ve ABD'li kozmonotlar ile görüştü.

Rusya'da her yıl 12 Nisan'da kutlanan Kozmonotlar Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na canlı bağlanarak kozmonotlarla görüştü. Geçtiğimiz gün Kazakistan'da fırlatılan Soyuz MS-16 ile istasyona gönderilen Rus kozmonotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı kozmonotu Christopher Cassidy'nin yanı sıra istasyonda daha görevlerine devam eden ve 17 Nisan'da dünyaya geri dönecek olan Rus Oleg Skripoçka ve ABD'li Andrew Morgan ile Jessica Meir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Putin geri dönecek olan kozmonotlara şans diledi.

Uzay çalışmalarının insanlık için yeni umutlar oluşturduğunu söyleyen Putin, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli ekiple görüşmekten dolayı mutluyum. İstasyonda yeni göreve başlayan kozmonotlara başarılar diliyorum. Görev süresi sona erecek olan kozmonotlara da dönüşlerinde bol şans diliyorum. Uzay araştırmaları her zaman insanlık için ilerleme ve gelişimin sembolü olmuştur ve yeni uzay çalışmaları eğitim, bilim ve sosyal alanlarda yeni umutlar doğurmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD ile çalışmaktan memnunuz

İstasyonda görevli Rus kozmonotların yanı sıra ABD'li kozmonotlara da seslenen Putin, ABD ile çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, "Rusya, uzayda uluslararası bir deneyime sahiptir. Kozmonotlarımızın istasyonda ABD'li meslektaşlarıyla çalışmalarından dolayı memnunuz. Bu durum ülkelerimizin tüm insanlığa fayda sağlayan etkin bir ortaklığa örnektir. Tıpkı şuan insanlığı tehdit eden bir durumla mücadele ettiğimiz gibi. Dünyada korona virüsü salgınına karşı mücadele ediyoruz. Dün ABD Başkanı Sayın Trump ile bu konuda görüşme gerçekleştirdik ve hala konu ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yani sadece uzayda değil genel anlamda da ortak çabalarımız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA