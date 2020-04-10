Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Güncel

Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus ve ABD'li kozmonotlar ile görüştü.

10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:55
Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus ve ABD'li kozmonotlar ile görüştü.

Rusya'da her yıl 12 Nisan'da kutlanan Kozmonotlar Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na canlı bağlanarak kozmonotlarla görüştü. Geçtiğimiz gün Kazakistan'da fırlatılan Soyuz MS-16 ile istasyona gönderilen Rus kozmonotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kozmonotu Christopher Cassidy'nin yanı sıra istasyonda daha görevlerine devam eden ve 17 Nisan'da dünyaya geri dönecek olan Rus Oleg Skripoçka ve ABD'li Andrew Morgan ile Jessica Meir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Putin geri dönecek olan kozmonotlara şans diledi.

Uzay çalışmalarının insanlık için yeni umutlar oluşturduğunu söyleyen Putin, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli ekiple görüşmekten dolayı mutluyum. İstasyonda yeni göreve başlayan kozmonotlara başarılar diliyorum. Görev süresi sona erecek olan kozmonotlara da dönüşlerinde bol şans diliyorum. Uzay araştırmaları her zaman insanlık için ilerleme ve gelişimin sembolü olmuştur ve yeni uzay çalışmaları eğitim, bilim ve sosyal alanlarda yeni umutlar doğurmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD İLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUZ

İstasyonda görevli Rus kozmonotların yanı sıra ABD'li kozmonotlara da seslenen Putin, ABD ile çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, "Rusya, uzayda uluslararası bir deneyime sahiptir. Kozmonotlarımızın istasyonda ABD'li meslektaşlarıyla çalışmalarından dolayı memnunuz. Bu durum ülkelerimizin tüm insanlığa fayda sağlayan etkin bir ortaklığa örnektir. Tıpkı şuan insanlığı tehdit eden bir durumla mücadele ettiğimiz gibi. Dünyada korona virüsü salgınına karşı mücadele ediyoruz. Dün ABD Başkanı Sayın Trump ile bu konuda görüşme gerçekleştirdik ve hala konu ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yani sadece uzayda değil genel anlamda da ortak çabalarımız var" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Özlem Zengin Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş
Magazin Tarkan Esra Balamir Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:43:12. #1.14#
title