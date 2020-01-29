Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşının af kararını imzaladı. Uyuşturucu taşıdığı suçlamasıyla Moskova'da tutuklu bulunan İsrailli Naama Issachar 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşının af kararını imzaladı. Uyuşturucu taşıdığı suçlamasıyla Moskova'da tutuklu bulunan İsrailli kadın mahkum Naama Issachar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen Issachar'ın af kararına yönelik kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle