Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin bölgesel güncel konuların yanı sıra Orta Doğu'daki sorunların çözümü, Suriye ve Libya'daki durumu ele aldığı kaydedildi.

Ayrıca görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunun müzakere edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun salgının sonuçlarının üstesinden gelme çabalarının pekiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA