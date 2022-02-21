Putin ulusa sesleniş açıklaması nedir? Putin ne dedi? 21 Şubat Pazartesi Putin halka sesleniş konuşmasında ne dedi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı. Peki, Putin'in açıklaması nedir? Putin halka sesleniş konuşmasında neler dedi? Putin'in son dakika açıklaması nedir? Putin Ukrayna için ne dedi? Putin'in konuşmasından detaylar yazımızda...

PUTİN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINDA NE DEDİ? (21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ)

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks bölgelerini tanımakla ilgili kararını bugün açıklayacağını duyuran Putin, kameralar karşısına geçti. Donbas'ın tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade eden Putin, " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır " dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks ile ilgili kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Putin, Donbas bölgesinin Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu belirterek " Ukrayna'ya gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız " ifadelerini kullandı.

Kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca "Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız" açıklamalarında bulunarak "Ukrayna tarihimizi reddederek burada yaşamış olan Rusça konuşan Rusların haklarını ve varlıklarını dahi göz ardı etmiş ve bu kişilerin Stalin döneminden beri milliyetçi taleplerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. Ukrayna hiçbir zaman gelenekleri konusunda, gerçek bir ulus olma konusunda güçlü bir gelenek sergilememiştir." dedi.

"DONBAS, TARİHSEL OLARAK RUSYA'NIN BİR PARÇASI"

Dünyanın merakla beklediği kararını açıklamak için kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: PUTİN, DONETSK VE LUHANKS'I TANIYACAK

Kremlin'den yapılan açıklamada; Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün, Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Öte yandan NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi.

PUTİN, DONETSK VE LUHANKS İÇİN BUGÜN KARAR VERECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıkladı. Ukrayna, bu açıklamadan bir süre sonra BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Haberler.com - Gündem