Putin: Ülkede 4.3 milyon kişi tamamen aşılandı
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Putin: Ülkede 4.3 milyon kişi tamamen aşılandı

22.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:19
Putin: Ülkede 4.3 milyon kişi tamamen aşılandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 4.3 milyon kişinin koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılandığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 4.3 milyon kişinin koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılandığını duyurdu.

Aşı üretimini artırma ve aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4.3 milyon kişinin koronavirüse karşı tamamen aşılandığını duyurdu. Putin, "Rusya genelinde 6.3 milyon kişiye halihazırda tek doz aşı uygulandı, bunlardan 4.3 milyonu ise tamamen aşılandı ki bu da iki doz aldıkları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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