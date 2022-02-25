Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı ele alın" çağrısında bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı ele alın" çağrısında bulundu

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Putin, Ukrayna ordusuna

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." dedi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun aslen Ukrayna ordusundaki "milliyetçi unsurlarla" çatıştığını belirten Putin, "Düzenli Ukrayna birimlerine yerleştirilmiş milliyetçi unsurlar, onları yalnızca silahlı direnişe teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bariyer birliklerin rolünü de oynuyor." diye konuştu.

Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadesini kullandı.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title