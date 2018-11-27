Putin, Ukrayna'nın Sıkıyönetim İlanından Endişeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sıkıyönetim ilanından ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın iki ülke arasında yaşanan krizden sonra aldığı sıkıyönetim kararından ciddi bir şekilde endişe duyduğu bildirildi. Açıklamada, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Putin'in Ukrayna'nın düşüncesizce hareket etmesini önlemek için müdahalede bulunacağını umduğunu söylediği bildirildi.

Pazar günü 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, bir Ukraynalı denizci hayatını kaybederken 6'sı yaralanmıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Pazar günü Kırım yakınlarındaki Ukrayna donanma gemilerini ele geçirmesinin uluslararası hukuka ve iç hukuka uygun olduğunu söylemiş, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna donanma gemilerinin yasa dışı olarak Rus karasularına sızmak ve Rus sınır muhafızlarının onlarla temas kurma girişimlerini göz ardı etmekle suçlamıştı. Batıdan gelen Ukrayna gemilerinin serbest bırakılması isteği karşısında Rusya sessiz kalmaya devam etmişti. - MOSKOVA