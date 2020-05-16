"Putin, Ukrayna medyasının yüzde 50'sini kontrol ediyor"
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"Putin, Ukrayna medyasının yüzde 50'sini kontrol ediyor"

Ukrayna Eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna medyasının yarısını kontrol ettiğini iddia etti.

16.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:11

Ukrayna Eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna medyasının yarısını kontrol ettiğini iddia etti.

Ukrayna Eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna medyası üzerinde etkili olduğunu söyledi. Yatsenyuk, "Bilgi yönetimi günümüzde sıklıkla kullanılan bir yol. Ben kelimelerin özgürlüğünün kalmadığını düşünüyorum. Bazı ülkelerde artık yalanların özgürlüğü hakim. Aynı şey Ukrayna'da da var. Putin, Ukrayna basının yüzde 50'sini kontrol ediyor. Bu da demektir ki Putin, Ukraynalıların yarısının kalbini ve aklını kontrol edebiliyor. Bu acil müdahale edilmesi gereken bir konu" dedi.

Arseniy Yatsenyuk, 2014-2016 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı. Görevde olduğu dönemlerde, mecliste konuşma yaparken muhalif milletvekilleri tarafından kucaklanarak kürsüden indirilmesi, canlı yayında istifasını açıklaması, halk tarafından tavşana benzetildiği için kameralar önünde kendisine havuç hediye edilmesi gibi ilginç konularla bir çok kez dünya medyasında gündeme gelmişti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan kararname ile Rusya Federasyonu menşeili sosyal medya sitelerine girişlere ilişkin yasak 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca imzalanan başka bir kararname ile 377 fiziksel ve 235 hukuksal başlık altında toplam 612 yeni ambargo kararı imzalanarak Rusya merkezli televizyon kanallarına, üniversitelere, müzelere ve enstitülere de 3 yıl ambargo uygulanmasına kara verildi.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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