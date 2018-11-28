Putin: Ukrayna Lideri Poroşenko Oylarını Artırmak İçin Gerilimi Tırmandırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de oluşan gerilimden ötürü Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu suçladı.

Pazar günü Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymasının ardından ilk defa konuşan Putin, Poroşenko'nun önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerden önce halk desteği azaldığı için gerilimi artırmak istediğini öne sürdü:

"Bu hiç şüphesiz ki bir provokasyondur. Bu devlet başkanı tarafından seçimlerden önce organize edildi. Kamuoyu desteğinde beşinci sırada yer aldığı için bir şeyler yapması gerekiyordu. Böylece sıkıyönetime geçebilmek için zemini hazırladı"

Rusya, Ukrayna gemilerinin Rusya sularına izinsiz girdiğini öne sürerken Ukrayna buna karşı çıkıyor.

Ukrayna gemileri, Pazar günü Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım sahillerine doğru ilerliyordu.

Ukrayna, Rus donanmasından açılan ateş sonucu altı mürettabatının yaralandığını daha sonra da 23 mürettebatın Rusya tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Ukrayna, Rusya tarafından her an işgal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gerekçe göstererek 30 günlük sıkıyönetim kararı aldı.

Putin ise bu olayın hiç de küçük bir mesele olmadığını öne sürüyor.



Kırım'a S-400 hava savunma sistemi

Gerilimin yükselmesi üzerine Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a S-400 hava savunma sistemi göndermeyi düşündüğünü açıkladı.

Reuters muhabiri, Kırım açıklarında bir Rus savaş gemisinin konuşlandığını kaleme aldı.

Ukrayna Adalet Bakanlığı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Rusya'nın alıkoyduğu askerlerine ulaşması için yardım talep etti.

39'uncu maddenin yürürlüğe konarak 'yasa dışı bir şekilde tutulan Ukrayna askerlerinin bırakılması gerektiği' dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Putin ile yapması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi.