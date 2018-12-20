Putin: "Türkiye'ye Saygı Duyuyor ve Taviz Veriyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya ve Türkiye'nin Suriye krizini çözmek için taviz verdiğini ve Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin güçlendiğini söyledi. Putin, Türkiye'nin Suriye politikasını överek, "Suriye konusunda Türkiye'ye saygı duyuyoruz, karşılıklı olarak her zaman uzlaşıya hazırız" dedi.

Yılsonu basın toplantısında gazetecilerin bütün sorularını cevaplayan Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye politikasını överek, "Suriye konusunda Türkiye'ye saygı duyuyoruz, karşılıklı olarak her zaman uzlaşıya hazırız" dedi. İki ülkenin çıkarlarının örtüşmese de uzlaştığına dikkat çeken Putin, "Ekonomide ve güvenlik alanında Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinden memnun olmalıyız. Çıkarlarımız bir şekilde örtüşmese de, Suriye krizini çözmek için uzlaşmacı çözümler buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Suriye için taviz veriyoruz"

Putin, Türkiye ile çıkarlar örtüşmese de Türk siyasetinin, Suriye'nin refahına öncelik vermesi sebebiyle Rusya'nın taviz verdiğini söyleyerek, "Türklerin milli çıkarlarına saygı duyuyoruz. Bu doğrultuda, Türk ortakların da Suriye'deki durumun iyileşmesi, terörle mücadelenin ilerletilmesi ve ilişkilerimizin güçlenmesi için bizimle birlikte bazı tavizler verdiklerini görüyoruz" dedi.

Erdoğan ve Atatürk'e övgü

Basın toplantısında Atatürk hakkında fikirlerini soran gazeteciye cevap veren Putin, "Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da överek Suriye sürecine çok büyük katkı sağladığını ifade etti. Putin, "Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen, görebildiğimiz kadarıyla, ittifakın bir üyesi olarak aynı zamanda bağımsız bir dış politika yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bunu çok takdir ediyoruz. Zira bu, ilişkilerimizde öngörülebilirlik ve istikrar için gereken koşulları sağlıyor. Bu açıdan Türkiye'nin mevcut cumhurbaşkanının rolü elbette çok büyük. Sayın Erdoğan'ın liderliği altında bu eğilimin devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA