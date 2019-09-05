Putin: Türkiye'nin de içinde olduğu G7 benzeri bir oluşum kurulabilir

05.09.2019 13:38

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde G7 formatında olacak bir oluşumun içinde yer alması uygun olur" diyerek, G7 benzeri bir oluşumun kurulabileceğini duyurdu.



Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi. Euronews.com'da Görüntüle