Putin: Türkiye ile İlişkilerimiz Kriz Öncesine Döndü
Türkiye Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Viladimir Putin ile Soçi'deki buluşmasında ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Suriye krizi görüşüldü.
Türkiye Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Viladimir Putin ile Soçi'deki buluşmasında ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Suriye krizi görüşüldü.
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Tags: Türkiye Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Gepost: 14 november 2017
Kaynak: Euronews.com